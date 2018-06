Violência deixa mais de 30 mortos no Iraque em 24 horas Atos de violência no Iraque, incluindo bombardeios e um ataque a peregrinos xiitas, mataram mais de 30 pessoas em 24 horas, disseram autoridades locais neste domingo. O derramamento de sangue acontece no momento em que o país ainda conta os votos da eleição geral de 30 de abril, a primeira desde que as tropas americanas se retiraram no final de 2011. O Iraque vive uma onda de tensão, com temores de um retorno aos massacres sectários de 2006 e 2007.