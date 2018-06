Violência eclode no leste da Ucrânia

O presidente em exercício da Ucrânia convocou uma reunião de emergência com as principais autoridades de segurança do país na capital, Kiev, enquanto a política entrava em confronto com manifestantes em diversos locais do leste ucraniano.

Cerca de 20 homens armados e vestidos como militares tomaram um posto policial neste sábado em Slavyansk, uma pequena cidade ucraniana que ainda não havia sido tomada por manifestantes favoráveis à Rússia. O ministro de Interior da Ucrânia, Arsen Avakov, afirmou neste sábado que a polícia também combatia manifestantes nas cidades de Kramatorsk e Krasny Liman. Segundo ele, algumas das armas usadas nos ataques eram de uso exclusivo do Exército russo.

A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Jen Psaki, escreveu em sua conta do Twitter: "Violência preocupante no leste da Ucrânia hoje. A Rússia novamente parece estar por trás disso".

Já o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, negou hoje que o país tenha tido qualquer participação nos confrontos. Fonte: Dow Jones Newswires.