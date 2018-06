Violência étnica mata 60 em Mianmar em cinco dias

Texto atualizado às 14h49

YANGUN - Pelo menos 60 pessoas foram assassinadas e 1,9 mil residências foram incendiadas desde o início do mais recente surto de violência étnica no oeste de Mianmar, afirmaram autoridades nesta quinta-feira, 25.

A nova onda de violência coloca em teste a democratização recente do país. O porta-voz do Estado de Rakhine, Win Myaing, disse hoje que 25 homens e 31 mulheres foram mortos em quatro vilas. A onda de violência entre as comunidades Rakhine (budista) e Rohingya (muçulmana) começou no domingo.

Em junho, mais de 80 pessoas foram mortas em conflitos étnicos e 75 mil foram deslocadas internamente, segundo a Reuters.