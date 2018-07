Violência étnica matou 3 mil no Sudão do Sul Mais de 3 mil pessoas morreram em confrontos étnicos na semana passada no Estado de Jonglei, no Sudão do Sul, disse ontem o governo do país, que se separou do Sudão em julho. A onda de violência começou após 6 mil jovens armados da tribo lu nuer marcharem até o povoado de Pibor, da etnia murle, a quem acusam de ter-lhes roubado gado.