Violência faz aumentar refugiados sírios na Turquia Beirute, Líbano, 06 - A intensificação dos ataques do governo de Bashar Assad a várias cidades da Síria resultou num aumento do número de pessoas que fogem do país em direção à vizinha Turquia. Cerca de um terço dos 24 mil refugiados sírios que já cruzaram a fronteira chegaram ao país nas últimas duas semanas, segundo autoridades sírias. De acordo com o ministro de Relações Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, 2.500 pessoas entraram no país somente na quinta-feira.