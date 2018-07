Violência faz população fugir da capital do Iêmen A calmaria de ontem nas ruas de Sanaa, capital do Iêmen, não parecia condizer com a realidade de um país à beira da guerra civil envolvendo tribos e clãs locais. Grande parte da população deixou a cidade após o confronto de sexta-feira, que deixou ferido o presidente do país, Ali Abdullah Saleh, após morteiros e foguetes atingirem a mesquita onde ele rezava dentro do palácio do governo.