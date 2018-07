Violência mata 70 no oeste do Paquistão Trocas de tiros, bombardeios aéreos e militantes suicidas deixaram ontem 70 mortos na zona tribal do Paquistão, oeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão. Um dos atentados foi contra uma base de militantes do grupo Lashkar-i-Taiba, matando 23 radicais. Em Orakzai, a aviação paquistanesa matou 15 militantes islâmicos, segundo Islamabad.