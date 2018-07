Violência mata pelo menos 5 e deixa 23 feridos no Iraque

No distrito de Dura, sul de Bagdá, uma pessoa foi morta e três ficaram feridas após a explosão de uma bomba improvisada, informou um funcionário do Ministério do Interior. Em outra parte do mesmo distrito, uma explosão logo após a meia-noite matou uma pessoa numa casa onde, mais tarde, a polícia encontrou várias bombas caseiras e armas com silenciadores.

Junho foi o mês com o maior número de iraquianos mortos deste ano e o pior para as forças norte-americanas, que perderam 14 soldados em ataques. No mês passado, 271 iraquianos morreram em ataques: 155 civis, 77 policiais e 39 soldados, segundo contagem do governo. Muitas das vítimas eram funcionários do governo assassinados com armas com silenciadores. As informações são da Dow Jones.