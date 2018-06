Violência no Iraque deixa mais de 6.200 mortos neste ano O aumento da violência no Iraque já deixou mais de 6.200 mortos no país neste ano, o que levou as autoridades a pedir ajudar internacional no combate aos radicais antes da realização de eleições gerais, em abril. Nesta terça-feira, ataques realizados principalmente em áreas sunitas de Bagdá e nas regiões norte e oeste do país deixaram pelo menos 18 mortos.