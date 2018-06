Violência no Iraque matou pelo menos 1.100 pessoas em fevereiro, diz ONU

Em declaração realizada neste domingo, a Missão de Assistência da ONU no Iraque (Unami, na sigla em inglês) informou que 611 civis estão entre os 1.103 mortos no mês passado, enquanto o restante das vítimas fatais seriam membros das forças de segurança. A Unami afirmou ainda que pelo menos 2.280 pessoas foram feridas, sendo 1.353 civis. Segundo estimativas da entidade, em janeiro, pelo menos 1.375 pessoas foram mortas nos confrontos.

Segundo a ONU, a cidade mais afetada foi a capital, Bagdá, com 329 civis mortos e 875 feridos. De acordo com os números da missão de assistência, o ano passado foi o mais mortal no Iraque desde 2006-2007, com um total de 12.282 pessoas mortas e 23.126 feridos.

Os números da ONU, entretanto, não incluem dados de territórios controlados pelo grupo extremista Estado Islâmico, que correspondem a cerca de um terço do Iraque. O Estado Islâmico e outros insurgentes sunitas tomaram o controle de vastas áreas no oeste e norte do Iraque. A ofensiva dos militantes tem colocado o país em suas piores crises desde a retirada das tropas norte-americanas. Fonte: Associated Press.