Violência no Sul do Iêmen deixa mais de 40 mortos Pelo menos 42 pessoas morreram em confrontos ocorridos entre militares e supostos militantes da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, no sul do Iêmen, disseram hoje autoridades militares. Onze delas morreram em Dofas, um vilarejo ao sul de Zinjibar, capital da província de Abyan.