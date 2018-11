Violência semeada pelos EUA alimenta caravana de imigrantes da América Central

CIDADE DA GUATEMALA - O assassinato do pai. Um filho seduzido pelas gangues. A mulher torturada pela polícia. Ameaças de morte. Extorsão. O traficante que obriga a mover pacotes de cocaína. Assaltos brutais. Estupros. A violência tornou-se o maior flagelo da América Central. A epidemia de banditismo, muito mais do que a pobreza endêmica, conduz milhares de imigrantes em uma romaria perigosa em direção aos EUA. Sem dinheiro e carregando apenas uma mochila de roupas surradas nas costas, muitos ficam pelo caminho e sobrevivem graças à compaixão dos outros.

Na capital da Guatemala, histórias do êxodo centro-americano estão escondidas no subúrbio, em um sobrado coordenado pelo padre brasileiro Mauro Verzeletti. Até o início da semana, a Casa do Migrante acolhia 32 pessoas, a maioria de El Salvador, Honduras e Nicarágua. “Pobreza sempre existiu na região, mas o que aumentou mesmo o fluxo migratório foi a violência”, diz o padre.

Segundo ele, o perfil do imigrante era de um jovem na faixa dos 20 anos que viajava sozinho e deixava tudo o que tinha nas mãos de traficantes e coiotes, que não pensavam duas vezes em abandoná-lo no meio do deserto sem dinheiro, água e comida. Hoje, pelo menos 30% dos que chegam trazem a família, incluindo crianças. Muitos são idosos ou grávidas que viajam em grupos, como as caravanas de miseráveis que cruzam a Guatemala e o México rumo à fronteira americana.

“O crime atua muito melhor onde o Estado é fraco. E, em alguns países da América Central, o Estado perdeu o poder”, diz Verzeletti. “Quem decide fugir não suporta mais as extorsões. Os criminosos cobram por proteção, mas as pessoas não têm mais dinheiro para dar. Esta insegurança está acabando com os pequenos negócios e destruindo as economias da região.”

Na América Central, o século 20 foi marcado por intervenções militares dos EUA e golpes de Estado que nunca permitiram a consolidação de instituições. Nos anos 70 e 80, guerras civis atormentaram os quatro países ao norte da Costa Rica. Na Guatemala, foram 200 mil mortos em 36 anos de conflito. Em El Salvador, morreram 75 mil em 12 anos. A revolução nicaraguense dizimou 30 mil em 29 anos. A convulsão social também afetou Honduras, que serviu de base para o treinamento de contrarrevolucionários.

Na época, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 44% dos guatemaltecos eram analfabetos e 7 em cada 10 hondurenhos viviam em estado de pobreza absoluta. O relatório anual do BID dizia ainda que metade da população da Nicarágua não tinha acesso a água potável e estimava que “um gato nos EUA comia em média mais carne do que um cidadão nicaraguense”.

O resultado foi a primeira grande diáspora da América Central: mais de 2 milhões cruzaram a fronteira americana. Nos EUA, os jovens buscaram romper o isolamento social se juntando a gangues de rua, a maioria formadas por mexicanos já estabelecidos, como a Canton 14 e sua dissidência, o Barrio 18, de Los Angeles.

Nos anos 70, ser membro de um bando dava ao imigrante adolescente uma sensação de pertencimento e de rebeldia. O pesquisador Thomas Ward, da University of Southern California, autor de Gangsters Without Borders, descreve os primeiros jovens centro-americanos como metaleiros que vestiam jaquetas de couro preta, camisetas do Led Zeppelin e calças jeans apertadas.

No tempo em que a cocaína começava a conquistar os EUA, o governo do presidente Ronald Reagan decidiu limpar a cidade de Los Angeles para os Jogos Olímpicos de 1984 - uma importante peça de propaganda no apagar das luzes da Guerra Fria.

As prisões em massa tiraram das ruas vários líderes de gangues, principalmente negros, latinos e asiáticos. Na prática, o vácuo de poder criado desatou uma guerra por liderança que privilegiava as quadrilhas mais violentas. Uma delas era conhecida como Mara Salvatrucha (MS).

O grupo era formado por salvadorenhos, nenhum com mais de 18 anos, que passavam o dia fumando maconha. Alguns, segundo Ward, realizavam rituais satânicos enquanto cantavam músicas do Judas Priest. Aos poucos, a MS se impôs em violentos confrontos de rua. Na cadeia, seus membros se aliaram à poderosa máfia mexicana, conhecida como “La M”. Foi assim que a gangue incorporou o número 13, que era usado pelos mexicanos - M é a 13.ª letra do alfabeto.

Como MS-13, nos anos 90, a gangue tornou-se transnacional. Usando uma mão de obra interminável de jovens imigrantes que fugiam das guerras civis na América Central, o grupo passou a ser um dos mais ativos e violentos dos EUA. Foi então que governo americano se viu em uma encruzilhada: por mais que quisesse se livrar dos arruaceiros, não podia deportar jovens salvadorenhos e guatemaltecos para zonas em conflito.

A solução veio com a paz assinada em 1992, em El Salvador, e em 1996, na Guatemala. Era o sinal que a Casa Branca esperava. Imediatamente, o presidente Bill Clinton iniciou um programa de deportação em massa. Criminosos eram colocados em aviões e despachados para a América Central. O problema é que, ao desembarcarem, encontravam países em crise e instituições falidas - ao alcance das mãos, apenas o arsenal herdado da guerra civil e soldados ociosos em busca de ganha-pão.

Assim, ao tentar se livrar de um problema, os EUA exportaram a criminalidade e montaram uma bomba-relógio que está na origem do fluxo migratório atual. Hoje, Honduras, El Salvador e Guatemala estão entre os países mais violentos do mundo. Recentemente, ao drama se juntou a Nicarágua. A repressão aos protestos contra o presidente Daniel Ortega, nos últimos sete meses, deixou cerca de 500 mortos e expulsou 50 mil pessoas do país.

Apesar das evidências, segundo o cientista político Jonathan Hiskey, da Vanderbilt University, o governo americano ainda se recusa a aceitar a verdadeira razão da onda migratória. “Não é a pobreza. É a violência”, disse. Hiskey liderou um estudo sobre imigração publicado na última edição da revista Latin American Research Review. De acordo com ele, tanto Barack Obama quanto Donald Trump não conseguiram deter o fluxo de imigrantes porque erraram o diagnóstico. “No perfil social que fizemos, eles nos disseram que fogem do crime e da violência. As questões econômicas já não aparecem com tanta frequência.”