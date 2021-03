Virgínia se torna primeiro Estado do sul dos EUA a abolir pena de morte

WASHINGTON - A Virgínia se tornou nesta quarta-feira, 24, o primeiro Estado do sul dos Estados Unidos a abolir a pena de morte. A lei assinada pelo governador, o democrata Ralph Northam, faz deste o 23º Estado do país a encerrar a prática.

A Virgínia foi o que realizou mais execuções entre os 50 Estados americanos, com cerca de 1,4 mil condenados à pena capital, desde a sua fundação como colônia, no começo de 1600.

A lei é resultado de uma batalha de anos dos democratas, que argumentavam que a pena de morte foi aplicada desproporcionalmente a pessoas de cor, doentes mentais e pobres. Os republicanos argumentavam, sem sucesso, que a pena de morte deveria continuar a ser uma opção de sentença para crimes hediondos e para fazer justiça às vítimas e suas famílias.

A nova maioria democrata da Virgínia, com controle total da Assembleia Geral pelo segundo ano, venceu o debate no mês passado, quando o Senado e a Câmara aprovaram projetos de lei proibindo a pena capital.

O governador assinou os projetos de lei em uma cerimônia sob uma tenda após visitar a câmara de execução do Centro Correcional de Greensville, onde 102 pessoas foram mortas desde que as execuções foram transferidas da Penitenciária do Estado da Virgínia no início dos anos 90.

Na cerimônia, Northam defendeu que a proibição é o que é "moralmente correto a se fazer". Ele destacou que a história da Virgínia é algo do qual se orgulha, mas isso não inclui a pena de morte./AFP e AP