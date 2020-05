Vírus chegou à Itália antes de fevereiro, aponta estudo

MILÃO - A Itália tornou-se o primeiro país europeu a enfrentar um elevado número de mortos pelo coronavírus quando as infecções se alastraram no fim de fevereiro. Um novo estudo indica que, na ocasião, as autoridades estavam cientes de que o surto tinha começado muito antes do que se acreditava.

Leia Também Suécia se torna país com a maior taxa de mortalidade por coronavírus per capita

O estudo, do Hospital Policlínico de Milão, descobriu que 1 em cada 20 doadores de sangue já tinha anticorpos do vírus na época, dias após a Itália diagnosticar o primeiro caso de coronavírus no país, em 20 de fevereiro.

A descoberta sugere que o vírus já estava se espalhando pela Itália pelo menos duas semanas antes de sua detecção. Evidência similar também surgiu na França, onde uma amostra coletada de um paciente, em 27 de dezembro, recentemente testou positivo para o novo coronavírus, e na Califórnia, onde funcionários da área de saúde descobriram uma morte relacionada ao vírus em 6 de fevereiro.

Na Itália, os pesquisadores realizaram testes para ver se encontravam anticorpos em 800 amostras de sangue coletadas em Milão, entre 24 de fevereiro e 8 de abril. Eles descobriram que 4,6% das pessoas assintomáticas que doaram sangue nas primeiras semanas desse período – que coincidiu com o início da pandemia – tinham anticorpos para o coronavírus. “Nossa impressão é que a infecção começou a circular no fim de 2019 ou no começo de 2020”, disse Luca Valenti, um dos pesquisadores.

Apesar de o estudo não revelar nenhuma novidade sobre a natureza do vírus, ele dá uma clara ideia de sua chegada à Europa. Além disso, pode ajudar a explicar o grande número de mortos na Itália, que hoje chegou a 32.486 óbitos. O país entrou em sua terceira semana de reabertura gradual depois de uma longa quarentena e hoje foram registradas 156 mortes em 24 horas, a maioria na Lombardia. / NYT