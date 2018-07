Vírus usado em arma biológica 'some' no Texas Um vírus usado em armas biológicas misteriosamente desapareceu de um laboratório no Texas, anunciaram ontem autoridades. Responsáveis pelo caso afirmam que o recipiente com guanarito - um agente viral que causa uma febre hemorrágica e pode ser transformado em arma de destruição em massa - provavelmente foi destruído e a falta foi percebida numa checagem de rotina.