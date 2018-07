Visa suspende acordo com jornais para Jogos de 2012 A Visa, uma das maiores operadoras de cartão de crédito do mundo, indicou que deve suspender um importante acordo firmado com a News International, braço britânico da News Corp., empresa de Rupert Murdoch. Os principais jornais do grupo - The Sun, The Times e The Sunday Times - devem perder o acesso exclusivo que tinham aos atletas britânicos que disputariam a Olimpíada de Londres em 2012. O acordo garantia também às publicações o direito de usar o slogan "jornais oficiais da equipe 2012". A Visa disse que a iniciativa - batizada de Equipe 2012 - já busca novos parceiros na mídia. "Por causa do fechamento do News of the World, o contrato original não pode ser cumprido", justificou a empresa.