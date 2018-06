Mudando a história da Europa

Extraído do livro História da Europa Moderna, editado em Oxford, publicado em 2045: o início de 2005 pode ser considerado o apogeu do que então se chamava de projeto europeu. No verão anterior, dez Estados das regiões central e do leste da Europa se juntaram à União Europeia (UE), o que transformou o bloco na maior comunidade de democracias liberais na história europeia. Esse bloco propunha um tratado constitucional, popularmente conhecido como a “Constituição Europeia”. Uma moeda única, o euro, parecia ir bem e países como Espanha, Portugal e Grécia sentiam que estavam convergindo para o centro histórico da Europa, ao redor da Alemanha, França, Bélgica e Holanda. Para muitos europeus, havia um sentimento de progresso e otimismo.

Alguns argumentavam que a UE estava apontando o caminho a seguir para o mundo, tanto como um “sistema com base em regras” da ordem internacional, quanto por seu modelo social doméstico. Em Pequim, a UE foi seriamente considerada como um possível polo para um mundo multipolar.

O resultado da Revolução Laranja, pró-europeia, na Ucrânia, convenceu o presidente russo, Vladimir Putin, de que a Europa, aparentemente flexível e pós-moderna, era uma ameaça real a seu poder. Até mesmo o cético historiador Tony Judt escreveu em sua História da Europa desde 1945, publicada em 2005, que o século 21 poderia ainda pertencer à Europa.

Fracasso. Na década seguinte, porém, provou-se que essas eram grandiosas ilusões. Uma série de crises, começando com a rejeição da Constituição Europeia em referendos na França e na Holanda, a continuidade de uma década de crise na mal concebida zona do euro, a anexação pela Rússia de partes da Ucrânia, ataques terroristas islâmicos, um referendo britânico sobre a saída do país da UE, milhões de refugiados fugindo da miséria de um Oriente Médio devastado pela guerra e da empobrecida África, assim como o rápido crescimento de partidos xenofóbicos eurocéticos. Tudo isso deixou os líderes europeus cambaleantes como o boxeador ucraniano Vladimir Klitschko sob ataque de seu oponente britânico Tyson Fury.

Infelizmente, os líderes europeus que se reuniram para uma de suas incontáveis cúpulas em Bruxelas, em dezembro de 2015, fracassaram em reconhecer a profundidade da crise existencial do bloco, muito menos encontraram respostas para lidar com a crescente desilusão de suas populações.

A UE não desmoronou repentinamente como o Império Romano, como sugeriu um historiador, com hordas bárbaras ocupando os palácios burocráticos de Bruxelas. Seu declínio foi mais como o do Sacro Império Romano-Germânico: todos aqueles tratados solenes, cerimônias e instituições permaneceram formalmente no lugar, mas cada vez mais ocos por dentro e sem significado real. Então, a decisão formal de dissolver a UE, em 2043, foi, como a dissolução do Sacro Império Romano-Germânico, em 1806, o reconhecimento tardio do que, havia algum tempo, era uma realidade política.

Ninguém sabe como será o futuro. Nada disso é inevitável. Ainda assim, tendo em vista as tendências atuais, esse parece ser um cenário plausível para o futuro da UE. Isso é, porém, um dos que deveríamos fazer o possível para evitar. Winston Churchill disse que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras testadas de tempos em tempos. A Europa na qual vivemos hoje é a pior Europa possível, excetuando-se todas as outras Europas que testamos de tempos em tempos. Nenhuma aliança, império ou comunidade dura para sempre, mas nós devemos querer que esta dure o máximo possível.

Colocar a situação dessa forma será considerado por muitos da elite europeia como algo sombriamente pessimista, até mesmo derrotista. Alguns vão me acusar de expressar “um ponto de vista muito britânico”, incorporando assim, inconscientemente, o tipo de preconceito nacional que eles afirmam ter superado (se vamos fazer da Europa comum nossa casa, precisamos nos reconhecer mutuamente como europeus, tendo em vista nossas biografias individuais e não em nossos passaportes nacionais ou nas políticas de nossos atuais governos).

Na verdade, esse realismo pessimista é uma fundação mais sólida sobre a qual reconstruir o cambaleante projeto europeu do que uma interpretação da história partilhada pelo Partido Liberal britânico (facção muito importante até o final da 1ª Guerra): “sempre para a frente, cada vez melhor, cada vez mais perto”. Essa fantasia ainda caracteriza boa parte do discurso europeu.

Rumos. A Europa não está num caminho ruim: o começo da recuperação é reconhecer a gravidade da doença, não negá-la. Enfrentamos múltiplos problemas – refugiados, xenofobia, zona do euro, Ucrânia, A Grã-Bretanha querendo deixar o bloco – para a maioria dos quais não há soluções abrangentes, apenas parciais, que nos possibilitarão seguir adiante. Não é hora para grandes projetos.

Cada vez mais eu encontro colegas europeus retornando a alguma versão da ideia da “Europa industrializada” marchando adiante em todas as frentes, seguidos por outros de maneira obsequiosa numa Europa de “várias velocidades” ou, caso decidam não seguir, permanecendo ordenadamente do lado de fora, em dois ou mais “círculos concêntricos”. Isso não está acontecendo e não vai acontecer.

Rejeitar uma retórica de projetos grandes e progressivos não é simplesmente retroceder a um pragmatismo fragmentado – ou o que a revista alemã Der Spiegel chamou uma vez de “A filosofia de fazer algo sem estar preparado”. Duas linhas juntam todos os tecidos diferentes desta colcha de retalhos: um deles é um novo futuro, o outro é o passado que pode retornar para nos assombrar.

União. Enfrentando poderes emergentes, como China, Índia e Brasil, não apenas a Europa, mas todo o Ocidente já não dá as ordens. Neste mundo de gigantes, todos os países europeus precisam do tamanho que apenas a união pode lhes dar. Esse argumento é intelectualmente atraente, mas tem pouca aceitação emocional, especialmente se você for um jovem desempregado espanhol ou um francês rústico que sente que não reconhece mais seu próprio país.

A segunda ameaça é o passado europeu que pode retornar no nosso futuro. Recentemente, temos visto a crescente incidência de flashbacks da barbárie da Europa do século 20. A guerra na Ucrânia. Profissionais de classe média reduzidos a frequentadores de locais que distribuem comida gratuitamente em Atenas. Terrorismo nas ruas de Paris. O corpo de uma criança refugiada surgindo numa praia do Mediterrâneo.

Antissemitismo, racismo e expressões de preconceito grosseiro contra muçulmanos que podem (se é que tal coisa é possível) envergonhar até mesmo Donald Trump. De alguma forma, vamos tratar essas coisas como exceções, mas e se elas se tornarem a regra?

O projeto de uma unidade política europeia é incomum no fato de que seu próprio inimigo, sua identidade definidora do “outro”, é seu próprio passado. Por três gerações, memórias pessoais da guerra, ocupação, Holocausto e ditaduras fascistas e comunistas têm sido a mais profunda força motivadora para apoiar a integração europeia.

Como a maioria dos jovens europeus já não tem estas memórias individuais, precisamos mais do que nunca da memória coletiva que chamamos de história. Para evitar um futuro ruim, precisamos trazer à vida para as novas gerações nosso passado tenebroso, que pode estar, mesmo agora, retornando em disfarces novos, mas ao mesmo tempo conhecidos. Como Berthold Brecht escreveu: “O ventre ainda é fértil de onde isso se arrastou”. Não é muito tarde para reescrever a história da Europa moderna de 2045, mas não temos até 2045 para fazer isso.” / TRADUÇÃO DE PRISCILA ARONE

*Timothy Garton Ash é colunista