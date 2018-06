Visão positiva dos mexicanos sobre EUA cai para 20,1% em razão do discurso de Trump

CIDADE DO MÉXICO - As opiniões positivas dos mexicanos com relação aos EUA caíram de 44,3% para 20,1% em um ano, graças ao efeito da eleição do presidente Donald Trump e seu discurso contra imigrantes do país vizinho, revelou na terça-feira 7 uma pesquisa da Consultoria Mitofsky.

Esta é a pior avaliação da imagem dos EUA no México desde abril de 2004, durante o mandato do também republicano George W. Bush, quando apenas 27,1% dos mexicanos tinham uma opinião positiva sobre o país.

O melhor índice obtido pelos americanos foi em agosto de 2012, no governo de Barack Obama, com 44,5% de avaliações positivas.

Os EUA são o pior país avaliado dentre sete questionados aos mexicanos. Pela primeira vez, os americanos ficaram atrás da Venezuela na pesquisa, que obteve 22,1% de opiniões positivas.

A pesquisa foi realizada com 1 mil mexicanos maiores de 18 anos entre os dias 17 e 20 de fevereiro deste ano, com uma margem de erro de 3,1 pontos porcentuais. / EFE