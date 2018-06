Visco/BC da Itália: não sabemos se programa de estímulo do BCE será suficiente

Ignazio Visco, que é membro do Conselho Diretor da autoridade monetária da zona do euro, afirmou que a entidade determinou o valor do estímulo em parte com base no balanço do BCE foi reduzido desde 2012 e nas expectativas do mercado.

Ele disse também que o programa, conhecido como relaxamento quantitativo (QE), está em aberto. "Se a estabilidade de preços não for restaurada no médio prazo até o final do programa, será preciso mais estímulos", afirmou. Ele completou que preferiria se o relaxamento quantitativo incluísse um maior compartilhamento de risco entre a autoridade monetária central e os bancos centrais de cada país.

Visco apontou que o sistema bancário italiano "tem sido extremamente resiliente", sendo necessário menos apoio do governo na comparação com outros países, como Espanha e Alemanha. Fonte: Dow Jones Newswires.