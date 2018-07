Visita de chefe da Otan à Líbia marca fim das operações militares

TRÍPOLI - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, chegou à Líbia nesta segunda-feira, 31, dia em que será encerrada a missão da aliança no país africano após sete meses de operações aéreas que ajudaram os revolucionários a derrubar o regime autocrático do ex-ditador Muamar Kadafi.

As operações da Otan terminarão à meia-noite da segunda para a terça-feira no horário local líbio (20 horas em Brasília). Na semana passada, a Organização das Nações Unidas (ONU), que havia autorizado a missão da aliança atlântica, aprovou o fim do mandato. Durante o período, foram realizados 9,6 mil ataques aéreos, e 5,9 mil alvos militares foram atingidos.

Rasmussen deve se reunir com dirigentes do Conselho Nacional de Transição (CNT), o órgão de governo instituído pelos rebeldes contrários a Kadafi. É a primeira visita do chefe da Otan desde o começo da revolução, iniciada em fevereiro. No Twitter, Rasmussen chamou sua viagem de "histórica".

As autoridades líbias pediram que as missões fossem mantidas até o fim do ano. De acordo com elas, a Otan ajudaria os homens leais a Kadafi a fugir, mas garantiram que podem assegurar uma situação estável no país sem a tutela da aliança militar.

A missão da Otan foi considerada um sucesso por líderes políticos e militares dos membros da aliança, argumentando que a perda de vidas inocentes foi mínima, enquanto o aparato militar do regime líbio foi paralisado e incapacitado de promover repressões contra os opositores.

Já o comandante militar da Otan, o almirante James Stavridis, afirmou que "este é um dia histórico e de orgulho para a aliança, que concluiu com sucesso suas operações para proteger o povo líbio". "De acordo com as direções do Conselho do Atlântico Norte, assinei as ordens para que as operações se encerrem nesta segunda", confirmou.