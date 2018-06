Visita de líder indiano aos EUA fortalece relação

"Não importa se são questões de segurança e contenção do terrorismo ou fortalecimento da economia ou outros problemas regionais, há um cenário onde Índia e EUA trabalham juntos para avançar nos interesses compartilhados", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest.

Durante o encontro, Obama e Modi vão focar no crescimento econômico e na cooperação na segurança, energia limpa, mudanças climáticas e outras questões, informou a Casa Branca. Eles também vão tratar de preocupações regionais, incluindo o Afeganistão, Síria e Iraque, onde os EUA lideram uma campanha militar contra militantes do grupo extremista Estado Islâmico.

As relações entre EUA e Índia se estremeceram quando Modi teve um visto para visitar os EUA negado há cerca de dez anos. A rejeição aconteceu três anos depois de extremistas religiosos terem matado mais de 1.000 muçulmanos no estado indiano de Gujarat, onde Modi era o principal governante.

O ponto principal desta viagem é a chance dos dois presidentes reconstruírem a relação entre as duas nações. Obama foi o primeiro líder do Ocidente a telefonar para Modi para parabenizá-lo depois que seu partido nacionalista Bharatiya Janata chegou ao poder na eleição em maio. Fonte: Associated Press.