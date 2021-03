Visita do papa ao Iraque causa temor de mais infecções

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco disse que cancelou viagens durante a pandemia para não “provocar reuniões”, mas a única coisa que o impediria de se tornar o primeiro papa a visitar o Iraque, ferido pela guerra, seria uma nova onda de infecções por covid-19. Isso ocorreu, mas a visita que começa nesta sexta-feira foi mantida.

Um aumento nos casos de coronavírus levou as autoridades iraquianas a impor bloqueios na última semana. Autoridades xiitas suspenderam as peregrinações religiosas. No domingo, o próprio embaixador do Vaticano contraiu o novo coronavírus. Para piorar, ataques suicidas ou com foguetes e as tensões geopolíticas também aumentaram.

Após mais de um ano confinado no Vaticano, ele voará nesta sexta-feira para Bagdá em um dos momentos mais conturbados de toda a pandemia, enviando uma mensagem que vai contra as diretrizes de saúde pública. Críticos acreditam que ele colocará milhares de iraquianos em perigo.

“Depois de amanhã, se Deus quiser, vou ao Iraque para uma peregrinação de três dias”, disse Francisco na quarta-feira em seu discurso semanal aos fiéis, horas depois de uma nova enxurrada de ataques com foguetes. “Peço que acompanhem esta viagem apostólica com a oração, para que ela ocorra da melhor maneira possível e dê os frutos que se esperam. O povo iraquiano nos espera.”

Francisco foi vacinado em meados de janeiro e, embora tenha sido criticado por se recusar a usar máscaras em audiências privadas, ele pediu aos países ricos que deem vacinas aos mais pobres e chamou a recusa de alguns em se vacinar de “suicida”.

A comitiva de Francisco também foi imunizada, mas há preocupação de que uma viagem projetada em grande parte para trazer paz e encorajamento aos cristãos do Iraque se converta em um evento disseminador da covid-19. A possibilidade de o papa de 84 anos colocar inadvertidamente em risco a população iraquiana que praticamente não tem acesso a vacinas não passou despercebida por seus aliados em Roma.

“Há uma preocupação de que a visita do papa não coloque em risco a saúde das pessoas, isso é evidente”, disse Antonio Spadaro, um padre jesuíta e aliado próximo de Francisco. “Há uma consciência do problema.”

Até o antecessor de Francisco, Bento XVI, expressou preocupação com a viagem, em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, chamando a viagem de importante, mas “perigosa”.

O Vaticano insiste que a viagem, que começa nesta sexta-feira e vai até segunda-feira, seja uma visita segura, socialmente distanciada e sóbria, sem as festas e as comemorações usuais.

Na terça-feira, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, minimizou o número de casos no Iraque enquanto se dirigia a repórteres que perguntavam como o papa poderia justificar o não adiamento de uma viagem que poderia colocar tantos em perigo. Ele também enfatizou a idade relativamente jovem de muitos iraquianos e disse que o papa viajaria em um carro fechado para não atrair multidões. “Não mais do que algumas centenas de pessoas, distanciadas” seriam reunidas para vê-lo a fim de minimizar os riscos, disse.

Mas Francisco está planejando uma grande missa com milhares de pessoas em um estádio de futebol na cidade curda de Irbil, e provavelmente atrairá multidões para vê-lo orar em Qaraqosh, uma cidade de católicos no norte de Nínive.

“Haverá muitas pessoas”, disse o reverendo Karam Qasha, um padre católico do norte do Iraque, dias antes da viagem, ao registrar participantes para a missa em Irbil. “Todos os dias, alguém me liga e me pergunta: ‘Padre, também é meu sonho ver o papa, você pode me inserir entre aqueles que irão?’”

Embora o padre Qasha tenha dito que os casos de coronavírus pareciam estar aumentando, ele não estava preocupado por causa das regras de distanciamento social e porque muitos já haviam contraído o vírus e se curado. “O vírus quase desapareceu da minha cidade.”

“Eticamente falando, o papa precisava equilibrar o perigo para os cristãos de uma desistência da visita e o perigo de aumento nos casos de covid-19”, disse Paolo Benanti, professor de ética e bioética da Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma. “O bem maior para a saúde e o bem-estar das pessoas poderia ser a paz.” / NYT