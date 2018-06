Vítima de ataque a faca em Londres era uma professora aposentada da Flórida

NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS - A vítima de um ataque a faca em Londres realizado nesta semana era uma mulher oriunda da Flórida, mãe, professora aposentada e uma ávida jogadora de tênis, informou nesta sexta-feira, 5, a imprensa local.

Darlene Horton, de 64 anos, morreu depois que um jovem de 19 anos a atacou na Russel Square na quarta-feira. Suspeita-se que o agressor sofra de problemas mentais. Outras cinco pessoas ficaram feridas. A polícia local afirma que o episódio não está ligado ao terrorismo.

A vítima estava em Londres com seu marido, Rick Wagner, um professor de psicologia da Florida State University. “Não há palavras para expressar nossa mágoa com essa tragédia terrível”, disse o presidente da instituição, John Thrasher, em um comunicado.

Darlene trabalhava como educadora de crianças com necessidades especiais há 30 anos, segundo informações do jornal The Wall Street Journal. Os amigos dela a descrevem como uma professora dedicada e de personalidade agradável.

Ela adorava passar seu tempo em Londres, onde seu marido lecionava todo verão e suas filhas a visitavam regularmente, afirmou um amigo de Darlene. / Reuters