Vítima de um boato Na segunda-feira, a política mundial lembrava o romance de George Orwell em razão das revelações sobre as dimensões prodigiosas da espionagem controlada pelos EUA. Hoje, mudamos a referência literária, mas continuamos no caso do espião americano, com o imbróglio que abalou toda a Europa e a América Latina a respeito do avião no qual o presidente da Bolívia, Evo Morales, regressava de Moscou. O que aconteceu no aeroporto de Viena, na Áustria, parece um filme de James Bond.