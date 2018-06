Vítimas de ácido tentam evitar exibição de filme Sobreviventes de ataques com ácido que foram retratadas no filme vencedor do Oscar Saving Face tentam impedir a exibição do filme no Paquistão. Algumas das mulheres que deram depoimentos para a cineasta Sharmeen Obaid-Chinoy afirmam que correrão riscos, até mesmo de novos ataques, se o documentário for exibido em seu país.