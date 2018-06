Vítimas de vulcão no Japão foram mortas por rochas

Os médicos concluíram que 46 dos 47 corpos mostram sinais de terem sido atingidos por rochas e pedregulhos do vulcão, informou a polícia de Nagavo. A outra vítima morreu por queimaduras causadas por inalar ar quente.

As vítimas atingidas por pedras tiveram múltiplos cortes e fraturas, particularmente na cabeça e nas costas, assim como nas pernas. A maioria dos corpos foi encontrada próxima do cume do Monte Ontake, onde muitos alpinistas descansavam ou almoçavam. Alguns corpos foram resgatados de uma trilha em uma área menos elevada do monte. Especialistas acreditam que os alpinistas próximos ao cume foram atingidos por rochas na velocidade de 300 quilômetros por hora.

A busca pelos corpos continuou nesta quinta-feira, mas foi interrompida devido a más condições de tempo e à preocupação com gases tóxicos. É o maior número de mortes em uma erupção vulcânica no Japão no período pós-guerra. Fonte: Associated Press.