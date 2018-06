Vítimas do ataque ao 'Charlie Hebdo' são enterradas na França

PARIS - Cinco pessoas, entre elas dois cartunistas, mortas no atentado contra a redação da publicação satírica francesa Charlie Hebdo na semana passada, que deixou 12 vítimas, estão sendo enterradas nesta quinta-feira, dia 15, relatou a imprensa local.

Centenas de pessoas participaram do último adeus a Tignous, em Montreuil, nas proximidades de Paris. Ele será enterrado em Père-Lachaise em um caixão de madeira clara coberto de desenhos e recados de amigos.

Georges Wolinski, um dos principais chargistas franceses, que inspirou brasileiros como Ziraldo, Jaguar e Henfil, foi cremado nesta quinta-feira em Paris e terá suas cinzas jogadas em Montparnasse.

Os colunistas Elza Hayat e Bernard Maris, assim como Franck Brinsolaro, um segurança que protegia o local no momento do ataque, também estão sendo enterrados nesta quinta-feira.

Amanhã serão enterrados o diretor do jornal e chargista, Stéphane Charbonnier, também conhecido como Charb, o cartunista Honoré, assim como outro de seus colaboradores, o corretor Mustapha Ourrad.

O desenhista Jean Cabu foi enterrado na quarta-feira no nordeste da França. Michel Renaud, que visitava a redação no momento do ataque, também já teve seu corpo velado.

O novo número publicado na quarta-feira pelos sobreviventes, com uma charge de Maomé na capa, continuava sendo comercializado nesta quinta-feira e, antes das sete da manhã, muitas bancas já haviam vendido todos os seus exemplares.

Na quarta-feira um milhão de exemplares se esgotaram, e o distribuidor, a MLP, esperava entregar mais um milhão nesta quinta-feira e outro na sexta-feira, algo incomum na história da imprensa francesa. A tiragem total do novo número será de cinco milhões.

Também foram encomendados 130.000 exemplares do exterior, que chegarão a partir desta quinta-feira a trinta países.

Graças a doações que chegam de toda parte, às receitas das vendas e às ajudas prometidas pelo governo, o semanário receberá mais de 10 milhões de euros. O que significa um seguro de vida para vários anos e uma nova chance para esta pequena publicação que estava à beira da quebra.

"O Charlie Hebdo estava ameaçado há tempos pela falta de leitores, e hoje reviveu. É possível assassinar homens e mulheres, mas nunca é possível matar suas ideias, pelo contrário", disse na quarta-feira o presidente François Hollande. / AFP e EFE