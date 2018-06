Vítimas do avião da Malásia são transportadas em vagões refrigerados

TOREZ - Dezenas de corpos foram transportados neste domingo, 20, em vagões refrigerados desde o local da queda do avião da Malásia Airlines no leste da Ucrânia para uma estação a 15 quilômetros do local do acidente, disse trabalhadores ferroviários.

Observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE, na sigla em inglês), acompanhados por rebeldes armados, verificaram os vagões.

Responsáveis ocidentais expressaram preocupação com o manejo dos restos das 298 pessoas mortas no desastre de quinta-feira e o ministro holandês das Relações Exteriores expressou sua contrariedade com o tratamento dos corpos.

Após passar dois dias no calor do verão da região, os corpos foram retirados, deixando no local apenas macas militares ensanguentadas.