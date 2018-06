Vítimas do holocausto são lembradas em todo o mundo Sobreviventes de Auschwitz e autoridades israelenses lembraram nesta segunda-feira os 69 anos da liberação de um dos maiores campos de concentração nazista em uma cerimônia que incluiu um grande grupo de parlamentares israelenses. O evento foi realizado no memorial Auschwitz-Birkenau no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para lembrar os cerca de seis milhões de vítimas do holocausto. Apenas em Auschwitz, cerca de 1,5 milhão de judeus foram exterminados.