Vitor Ponta quer corrigir injustiças na Romênia O primeiro-ministro da Romênia, Vitor Ponta, divulgou hoje a nova formação do governo, com participação dos dois maiores partidos da aliança de esquerda. "Uma das prioridades do novo governo será corrigir as injustiças e os desequilíbrios", gerados pelas medidas de austeridade tomadas pelo antigo governo, afirmou Ponta.