Vitória da oposição pode não significar grandes mudanças

“Se a oposição obtiver maioria, o Parlamento se tornará um lugar de diálogo democrático, o que está faltando ao país”, disse Jennifer McCoy, diretora do Instituto de Estudos Globais da Georgia State University. “O diálogo poderá levar a uma mudança na dinâmica do poder e na atitude da Venezuela em relação ao partido governista.”

Mas o que está em jogo pode ser bem menos do que parece. “O Parlamento é apenas um dos cinco ramos do Estado. Maduro pode reduzir o poder do Legislativo em favor de outros poderes sob seu controle”, disse McCoy - akém do Legislativo, há o Executivo, o Judiciário, o Poder Cidadão e o Poder Eleitoral. “Se a oposição obtiver maioria, isto não significa que terá um grande poder.”

O PSUV detém atualmente a maioria na Assembleia, mas as pesquisas indicam que a liderança poderá mudar de mãos em razão do descontentamento cada vez maior provocado pela escassez, pela inflação acelerada e pela crescente criminalidade.

O país rico em petróleo passou a ter motivos de temor depois do assassinato, na semana passada, de Luis Díaz, membro da oposição, e das supostas ameaças de morte feitas à esposa de Leopoldo López, líder opositor condenado a 13 anos de prisão.

Oposição. Barack Obama deplorou a morte de Díaz e os “inúmeros ataques e atos de intimidação” contra candidatos da oposição. A pré-candidata presidencial Hillary Clinton foi ainda mais longe e acusou Maduro de “fazer tudo o que puder para fraudar as eleições”.

O embaixador da Venezuela nos EUA, Maximilien Arvelaíz, criticou os americanos por ligarem a morte de Díaz às eleições. “Embora o assassinato tenha sido triste para a sua família, Díaz tinha um passado de crimes e estava envolvido com gangues violentas”, disse o embaixador.

Arvelaíz pediu aos EUA e à comunidade internacional que tenham paciência e permitam que o povo venezuelano expresse sua vontade. Ele acrescentou que o governo aceitará o resultado, destacando que o impacto será limitado. “Maduro continuará sendo presidente na segunda-feira.”

Quanto às pesquisas que mostram a derrota dos socialistas, Arvelaíz disse que as sondagens não refletem necessariamente o sentimento das áreas rurais, onde o partido governista é mais forte. “Veremos o que acontece no domingo.”

Limites. Javier Corrales, professor de ciências políticas no Amherst College, também aconselha cautela e a não se considerar a vitória da oposição como certa. “Embora a oposição tenha mais chance agora do que nunca de derrubar o chavismo, a vitória não é garantida”, afirmou.

Para obter o controle da Assembleia Nacional, a oposição precisa de 84 dos 165 votos distritais - e vários deles se encontram nas áreas rurais, redutos do chavismo. “Não é uma coisa automática”, afirmou Corrales. Se a oposição ganhar, segundo ele, Maduro ainda disporá de vários recursos para enfraquecer a nova Assembleia Nacional.

“Este governo dispõe de vários recursos para neutralizar o impacto de uma derrota”, disse. “Se obtiverem uma maioria simples, será fácil para os chavistas driblar o Congresso, por meio da Suprema Corte e por meio de decretos.”

O poder do governo venezuelano se concentra no Judiciário. A Suprema Corte pode declarar inconstitucionais leis e atos de outros ramos do governo. Maduro obrigou mais de dez juízes da Suprema Corte a se aposentarem. Eles foram substituídos antes de o novo Parlamento se reunir, em janeiro.

Além disso, o presidente também pode exigir que uma Assembleia que está em fim de legislatura aprove uma lei para ampliar os seus poderes. O Parlamento já fez isto uma vez este ano, quando lhe concedendo o poder de governar por decreto até dezembro, depois que Obama ordenou a aplicação de sanções contra sete funcionários venezuelano por supostas violações dos direitos humanos.

Sucesso do chavismo. Gregory Weeks, presidente do Departamento de Ciências Políticas da Universidade da Carolina do Norte e editor da publicação acadêmica The Latin Americanist, comparou as eleições venezuelanas com as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, onde tradicionalmente o partido que está na oposição se apresenta com uma plataforma contra o presidente.

“A oposição venezuelano vem fazendo um bom trabalho, criticando o governo. Mas teve menos sucesso em relação ao que defende de fato. Embora a escassez seja uma preocupação corrente, por exemplo, alguns temem que o custo dos alimentos possa disparar se um novo governo eliminar o atual regime de controle dos preços”, disse Weeks. “O que o povo ouve, em geral, demoniza o governo. Eu acho que a oposição não consegue admitir que alguns aspectos do chavismo podem ser positivos.” / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

* FRANCO ORDOÑEZ É JORNALISTA