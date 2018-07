Vitória de Humala 'pinta América de vermelho', diz Evo O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse hoje que, com a vitória de Ollanta Humala no Peru, "a América do Sul se pinta de vermelho". "A América do Sul está de vermelho, uma felicidade, significa que não estamos equivocados em trabalhar pela igualdade", afirmou. "Aqui acabou o tempo das oligarquias", disse o presidente em entrevista à imprensa. "A vitória de Ollanta é o triunfo do povo, dos mais abandonados."