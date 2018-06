Vitória de Rowhani no Irã retira conservadores do poder O candidato moderado Hassan Rowhani venceu a eleição presidencial do Irã, anunciou o ministro do Interior, Mostafa Mohammad Najjar, neste sábado, 15, terminando com oito anos do poder conservador no comando da nação. Segundo o ministro, Rowhani obteve 18,6 milhões de votos, ou 51% do eleitorado.