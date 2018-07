Vitória dos radicais e de Bibi

ETHAN , BRONNER, THE NEW YORK TIMES , É ESCRITOR, JORNALISTA, ETHAN , BRONNER, THE NEW YORK TIMES , É ESCRITOR, JORNALISTA, O Estado de S.Paulo

Artigo

A troca de prisioneiros entre o Hamas e Israel poderá mudar as relações regionais, fortalecendo o Egito, o Hamas e o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, de Israel, e representar um sério desafio para a Autoridade Palestina na Cisjordânia.

Uma das consequências no longo prazo poderá ser um movimento palestino fortemente influenciado pelo Hamas, inspirado na primavera árabe e mais disposto ao confronto, o que aumentaria as dificuldades de Israel e estreitaria as relações entre o Hamas, o Egito e a Turquia.

Os detalhes do acordo não foram revelados e é difícil determinar o motivo que levou os dois lados a um entendimento depois de anos de impasse. No entanto, os crescentes tumultos na região foram um elemento preponderante, assim como a evolução da política interna.

O Hamas, preocupado com sua base na capital síria, Damasco, onde está havendo um levante contra o presidente Bashar Assad, está sondando Turquia e Egito como possíveis refúgios futuros. O acordo ajudará o grupo em ambos os seus objetivos. Israel, por seu lado, temendo que, depois das eleições no Egito, o governo daquele país não lhe seja favorável, achou mais conveniente agir agora.

Além disso, é possível que a concretização do acordo entre Hamas e Israel seja uma consequência dos esforços da Autoridade Palestina, dominada pelo Fatah, para obter sua aceitação como membro da ONU. O Hamas, que governa Gaza e quer a destruição de Israel, criticou a decisão. No momento, Abbas está tendo problemas em obter suficiente apoio no Conselho de Segurança e entre as principais potências europeias.

Para Netanyahu, trazer de volta Gilad Shalit, cuja imagem está em toda parte em Israel, será um significativo feito político. O anseio popular pelo retorno do soldado, em muitos aspectos, é comparável ao movimento de protesto social aqui, iniciado nos últimos meses com a revolta contra o custo de vida elevado. Essa vitória pode promover a união numa sociedade fragmentada e estender seu mandato.

Para o Hamas, o momento da troca é quase ideal. Nas suas negociações com Israel, o Hamas insistiu para que todas as facções palestinas, bem como os árabes-israelenses e os residentes em Jerusalém, estivessem representados entre os prisioneiros que serão libertados, dando-lhe a possibilidade de afirmar que o grupo está zelando por todos os palestinos.

Ambas as partes cederam em alguns pontos que defendiam obstinadamente havia muito tempo. O Hamas concordou em retirar de sua lista alguns dos prisioneiros mais perigosos do ponto de vista de Israel e aceitou que alguns prisioneiros fossem enviados para o exílio por certo número de anos, condição que anteriormente rejeitara.

Israel concordou em permitir o retorno de outros prisioneiros para a Cisjordânia, convicto de que as forças de segurança palestinas na região estão mais preparadas e pelo fato de os militares israelenses manterem um controle rigoroso no território.

A troca, no entanto, poderá também enfraquecer Abbas e a Autoridade Palestina na Cisjordânia. Se as conversações a respeito de um futuro Estado palestino não forem retomadas, essas forças de segurança poderão mudar o seu objetivo. /TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA