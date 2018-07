Vitória mostra apoio à economia, afirma ministro japonês

Abe disse ainda, em outra entrevista, que o Japão manterá as portas sempre abertas para os líderes chineses, pedindo que a China faça o mesmo. "Nossa porta está aberta ao diálogo. E queria que a China respondesse do mesmo modo", afirmou. O premiê também ressaltou que pretende aprofundar o debate sobre a constituição do país.

O premiê não indicou se irá visitar o controverso santuário de guerra que a China e a Coreia do Sul veem como a glorificação do Japão ao passado militar e tem sido fonte de tensões entre esses países. Fonte: Dow Jones Newswires.