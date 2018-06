Vitórias ampliam vantagem de Trump

O magnata Donald Trump, entre os republicanos, e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, entre os democratas, foram os grandes vencedores da noite de primárias da noite de terça-feira, 8. Trump derrotou seus rivais nos Estados de Michigan e Mississippi, ampliando sua liderança. Hillary venceu o senador Bernie Sanders em Mississippi e disputa voto a voto as prévias de Michigan.

Os republicanos ainda realizam primárias no Havaí e em Idaho, eleitorados menos importantes na corrida presidencial americana. A apuração, no entanto, deve começar durante a madrugada e os primeiros resultados devem ser divulgados na manhã de quarta-feira, 9.

“Vencemos, mesmo com todas as coisas horríveis que falaram de mim”, disse Trump em discurso inflamado na Flórida após o resultado. O magnata, que respondeu perguntas do auditório, comemorou o comparecimento recorde de eleitores republicanos nas primárias e aproveitou para criticar o senador Ted Cruz. “Ele vive dizendo que é o único capaz de derrotar Donald Trump. Mas ele nunca consegue me vencer.”

As duas vitórias de ontem deixaram Trump inspirado e, em várias ocasiões, ele demonstrou todo o seu talento de comunicador, falando de improviso e fazendo piadas com seus rivais.

Com o resultado de Michigan, Trump levou a maior parte dos delegados – eram 23 até 1 hora desta quarta-feira, 9. Ele vinha sendo seguindo de perto pelo governador de Ohio, John Kasich, com 16 delegados, e pelo senador Ted Cruz, com 14 delegados – o senador Marco Rubio, em um distante quarto lugar, não obteve nenhum delegado no Estado.

Em Mississippi, Trump obteve uma vitória ainda mais fácil. Com 40 delegados em disputa, a única dúvida era saber quantos representantes ele levaria. Se conseguisse superar a maioria de 50%, o magnata obteria todos – caso contrário, os delegados seriam divididos de maneira proporcional. Até 1 hora desta quarta-feira, Trump tinha 49,5% com 61% dos votos apurados.

No campo democrata, Hillary teve mais trabalho para conter o avanço do senador Bernie Sanders. Embora tenha vencido em Mississippi de maneira convincente – ela obteve mais de 80% dos votos graças ao grande apoio da população negra –, a ex-secretária de Estado dos EUA lutava voto a voto contra o rival nas primárias de Michigan.

Até 1 hora desta quarta-feira, 9, com 59% da apuração concluída, ela estava atrás de Sanders: 50% a 48%. No entanto, como os delegados do Estado são divididos de maneira proporcional, muito provavelmente Hillary e Sanders dividiriam ao meio os 130 representantes escolhidos em Michigan.