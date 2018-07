Viúva de Arafat pede que França investigue morte Suha, a viúva do líder palestino Yasser Arafat (ambos na foto), afirmou ontem que pedirá à Justiça da França que investigue a morte de seu marido, em Paris, em 2004. Suha deu objetos pessoais do líder à Al-Jazeera, nos quais um exame pedido pela TV encontrou traços de polônio, reforçando a tese de envenenamento. A exumação do corpo foi aprovada no fim de semana.