Viúva de dissidente ganhador do Nobel deixa China após oito anos de prisão domiciliar

PEQUIM - A poeta e pintora Liu Xia, viúva do dissidente chinês e vencedor do Nobel da Paz Liu Xiaobo, deixou a China após oito anos de prisão domiciliar e embarcou para a Alemanha nesta terça-feira, 10, confirmaram amigos e parentes a agências de notícias internacionais. Apesar de nunca ter sido acusada ou condenada por nenhum crime, Liu foi detida pelas autoridades chinesas em 2010.

"A minha irmã já deixou Pequim para a Europa para começar uma vida nova", escreveu Liu Hui, irmão de Liu Xia, nas redes sociais. "Obrigado a todos que ajudaram e se preocuparam nos últimos anos. Espero que a vida dela seja tranquila e feliz."

Em nota, o governo chinês confirmou que liberou a viagem da poeta e informou apenas ela busca tratamento médico em Berlim. No entanto, a soltura de Liu ocorre no mesmo momento em que o primeiro-ministro Li Keqiang visita a Alemanha, país que anunciou em maio que receberia a poeta após a divulgação de um vídeo no qual ela chorava e dizia que perdeu as esperanças de liberdade.

Liu Xia, de 56 anos, estava em prisão domiciliar em seu apartamento em Pequim desde que seu marido, Liu Xiaobo, ganhou o Nobel da Paz em 2010 após ter sido condenado a 11 anos de prisão por "subversão" ao exigir reformas democrática na China. A poeta, no entanto, nunca foi condenada ou processada por nenhum crime. Mesmo assim, o governo chinês instalou seguranças que monitoram a entrada e a saída de pessoas de seu apartamento e restringiu o acesso à internet e ligações telefônicas.

Em julho do ano passado, Liu Xiaobo morreu aos 61 anos em um hospital no nordeste da China, poucas semanas depois de ter sido colocado em liberdade condicional para tratamento médico. O governo, no entanto, não permitiu que o dissidente deixasse o país para se tratar. Um dia antes da morte do marido, o contato de Liu Xia com seus familiares na Europa foi restringido. O regime publicou fotos dela no funeral do marido, mas não revelou onde ela estava detida.

O caso virou ponto de discussão sobre direitos humanos no país asiático e envolveu nações ocidentais e ativistas dos direitos humanos nos últimos oito anos. No ano passado, o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Sigmar Gabriel, exigiu que o governo chinês soltasse a poeta da prisão domiciliar e a enviasse para a Alemanha. "Ela deveria ter a imediata permissão de se mudar para a Alemanha ou qualquer país que quiser", declarou Gabriel à época. A chanceler alemã, Angela Merkel, regularmente se encontra com dissidentes chineses e havia levado o caso de Liu aos oficiais do país. //ASSOCIATED PRESS