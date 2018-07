Viúva de governador argentino confessa assassinato "Não quis matá-lo." Desta forma sucinta, Susana Freydoz confessou à polícia que vigiava sua casa que era a autora do assassinato de seu próprio marido, o governador da província argentina de Rio Negro, Carlos Soria. A revelação sobre a confissão da morte ocorrida no domingo de madrugada ocorreu ontem (segunda-feira) quando o presidente do Tribunal Superior de Justiça da província, Victor Nievas, declarou que todos os policiais que trabalhavam como guarda-costas do governador - e que no momento do disparo estavam fora da casa - ouviram a confissão da viúva. Segundo o juiz, o caso está "70% resolvido", já que faltariam alguns dados.