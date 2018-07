Viúva de Yasser Arafat é acusada de corrupção na Tunísia

RAMALLAH - Suha Arafat, viúva do líder palestino Yasser Arafat, rejeitou nesta segunda-feira, 31, as acusações de corrupções feitas contra ela na Tunísia. "Eu rejeito todas as acusações listada pela mídia. Estou pronto para lidar com a questão, apresentar documentos e eu indiquei um advogado tunisiano para apresentar esses documentos", disse ela à agência France Presse por telefone em entrevista de Malta.

Um tribunal tunisiano emitiu um mandado internacional de prisão para Suha por acusações de corrupção. O porta-voz do Ministério da Justiça, Kadhem Zine el Abidine, disse à France Presse que um tribunal de Túnis emitiu o mandado contra a viúva de 48 anos, que deve sua cidadania tunisiana retirada em 2007.

Sura é suspeita de envolvimento em casos de corrupção financeira envolvendo a família de Leila Trabelsi, esposa do ex-presidente tunisiano Zine al-Abidine Ben Ali.

Os laços da família de Arafat com a Tunísia tiveram início quando a Organização pela Libertação Palestina (OLP) abriu uma sede em Túnis nos anos 1980. As informações são da Dow Jones.