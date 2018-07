Viúvas e filhas de Bin Laden serão deportadas A Justiça do Paquistão condenou ontem as três mulheres e as duas filhas de Osama bin Laden detidas no país a 45 dias de prisão. Elas são acusadas de entrar e permanecer no território paquistanês ilegalmente, afirmaram os advogados de defesa. Mas, na prática, a condenação significou mais 14 dias de detenção para as mulheres, que já estão detidas há um mês. Após cumprir a sentença, todas deverão ser deportadas para seus países de origem, juntamente com outros filhos do terrorista morto em maio.