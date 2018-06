Vizinhos exigem que Catar corte laços com Irã

DUBAI - Quatro Estados árabes que impuseram um boicote ao Catar alegando apoio ao terrorismo enviaram ao governo de Doha uma lista de 13 exigências, incluindo o fechamento da emissora de TV Al-Jazeera e a redução dos laços com o Irã, disse uma autoridade do Kuwait, interlocutor na crise.

Arábia Saudita, Egito, Bahrein e Emirados Árabes Unidos exigiram ainda que Doha corte quaisquer contatos com a Irmandade Muçulmana e outros grupos islamistas como o xiita Hezbollah (do Líbano, apoiado pelo Irã), a Al-Qaeda e o Estado Islâmico.

As exigências, que têm como objetivo encerrar a pior crise na região desde a Guerra do Golfo, em 1991, parecem concebidas para acabar com uma política externa intervencionista de duas décadas que irritou os quatro Estados árabes. Eles deram dez dias para o Catar cumprir as exigências.

Na segunda-feira, o chanceler do Catar, o xeque Mohamed bin-Abdulrahman al-Thani, afirmou que o Catar não negociará com os países vizinhos até que as relações econômicas, diplomáticas e de viagem sejam restauradas.

Os países que impuseram as sanções em 5 de junho acusam o Catar de financiar o terrorismo, fomentar o desentendimento regional e de ligações com o inimigo Irã. O Catar rejeita as acusações e diz que está sendo punido por se afastar de seus vizinhos governados por militares e autoritários.

Os países vizinhos também exigem o fechamento de uma base militar turca no Catar. O ministro da Defesa da Turquia, Fikri Isik, rejeitou a demanda, dizendo que qualquer pedido para que a base seja fechada representaria uma interferência nas relações entre Ancara e Doha.

“As exigências são tão agressivas que praticamente impossibilitam uma resolução para o conflito”, afirmou Olivier Jakob, consultor da Petromatrix, centro de estudos da Suécia. / NYT, REUTERS e AFP