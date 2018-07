Vladimir Putin defende a não-intervenção na Síria

"Acreditamos que ninguém tem o direito de decidir por outras nações quem deveria estar ou não no poder", disse Putin após a cúpula do G-20 no balneário mexicano de Los Cabos.

"Não é a mudança do regime o fator mais importante, mas o que será feito após a mudança, o que deve ser aplicado constitucionalmente. Feito isso, a violência perde a força e a paz surge no país", afirmou Putin. Ele acrescentou que os lados devem se sentar e resolver e negociar um acordo.

Putin lembrou que "em alguns países do norte africano, a violência continua mesmo após a mudança do regime". A observação foi uma referência velada à instabilidade latente na Líbia, na sequência da saída das forças da Otan após os rebeldes assumirem o poder. As informações são da Dow Jones.