'Vogue' é acusada de desrespeitar acordo e ‘embranquecer’ foto de Kamala Harris

WASHINGTON - A capa da edição de fevereiro da revista Vogue, que traz a vice-presidente americana eleita, Kamala Harris, recebeu críticas após ser divulgada na internet no último domingo, 10. De acordo com a equipe de Harris, a foto escolhida não foi a previamente combinada, e internautas acusaram a revista de tentar “embranquecer” a vice-presidente.

Kamala aparece em duas opções de capa. Em uma delas, usa um terno azul claro em frente a um fundo dourado. Na outra, a vice-presidente está vestida de forma casual, com calça comprida, blazer e tênis, em frente a um fundo rosa e verde.

De acordo com fontes citadas pela agência Associated Press, a Vogue e a equipe de Harris haviam combinado que a revista seria ilustrada com uma foto formal, em que Harris usa blazer. A equipe não sabia que a foto havia sido trocada até que as imagens vazaram no fim do dia, no sábado.

O escritório de Kamala e representantes da Vogue não quiseram comentar o caso.

A capa também gerou polêmica entre internautas por supostamente ter embranquecido a cor da pele de Kamala, que é de ascendência jamaicana e indiana. “Kamala Harris tem a pele tão clara quanto as mulheres negras conseguem e a Vogue ainda estragou sua iluminação”, escreveu um usuário do Twitter.

"Anna Wintour realmente não deve ter amigos e colegas negros. Vou tirar fotos da VP Kamala Harris de graça usando meu Samsung e estou 100% confiante de que vai sair melhor do que esta capa da Vogue”, escreveu o colaborador do New York Times Wajahat Ali, em referência à editora-chefe da Vogue, Anna Wintour.

Kamala tomará tomará posse como vice-presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro, a primeira mulher negra a ocupar o cargo. /Com AP