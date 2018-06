Voldemort entra em troca de farpas entre China e Japão

China e Coreia do Sul dizem que o templo, visitado recentemente pelo primeiro-ministro Shinzo Abe, glorifica o passado militarista do Japão.

Em texto publicado pelo jornal Telegraph na semana passada, o embaixador da China no Reino Unido, Liu Xiaoming, disse que "se o militarismo é como a assombração de Voldemort do Japão, o santuário Yasukuni em Tóquio é um tipo de horcrux, representando a parte mais tenebrosa da alma da nação".

Uma horcrux contém parte da alma de Voldemort e todas as sete horcruxes devem ser destruídas para destruí-lo.

Em resposta, o embaixador japonês Keiichi Hayashi escreveu no mesmo jornal que os temores sobre o crescente militarismo no Japão são infundados, tendo em vista o compromisso do Japão com a paz.

Hayashi disse que a China se arrisca a fazer "o papel de Voldemort na região ao soltar o mal da corrida armamentista e da intensificação das tensões. Fonte: Associated Press.