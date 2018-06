Volta não afasta dúvidas e boatos

Assim que chegou, Chávez foi internado no hospital militar da capital venezuelana, onde prosseguirá o tratamento. O retorno, como reconheceu o próprio vice-presidente, Nicolás Maduro, foi uma tentativa de acabar com os rumores sobre seu estado de saúde e impedir uma crise institucional na Venezuela.

Imediatamente, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela disse estar "pronto" para realizar a cerimônia de juramento do presidente, embora ninguém saiba quando Chávez terá condições de tomar posse nem se o ato será mesmo necessário, já que, de acordo com a interpretação dos magistrados, o novo mandato é uma continuação do anterior, iniciado em 2007.