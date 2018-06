Voluntária morre durante visita do papa às Filipinas Uma tragédia marcou a breve passagem do papa Francisco pela cidade de Tacloban, nas Filipinas, neste sábado. Uma voluntária católica de 27 anos morreu ao ser atingida na cabeça por parte da estrutura de um andaime. O papa teve de abreviar sua visita à região central do país por conta da aproximação de uma tempestade. Mesmo assim, quase 150 mil pessoas compareceram à missa campal realizada ao lado do aeroporto. A região sofreu com o tufão Haiyan, em 2013, que deixou mais de 7,3 mil mortos.