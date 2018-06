Vontade de ser presidente Desde que conquistou o terceiro mandato consecutivo, em 2010, o premiê Recep Tayyip Erdogan, do partido islâmico AKP, tenta reformar a Constituição laica da Turquia. Entre as mudanças, analistas dizem que Erdogan gostaria de reforçar os poderes do Executivo, com ele mesmo no comando.