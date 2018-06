Avião da Air France faz pouso de emergência por suspeita de bomba

MOMBASA - Autoridades do Quênia não encontraram explosivos no dispositivo suspeito encontrado no banheiro de um avião da Air France durante voo que decolou das Ilhas Maurício e fez um pouso de emergência na cidade portuária queniana de Mombasa, disse o ministro do Interior do Quênia neste domingo.

O presidente-executivo da companhia aérea, Frederic Gagey, disse em entrevista coletiva que o artefato era uma falsa bomba e não representava nenhum risco .

O avião Boeing 777 pousou no aeroporto mais próximo após um passageiro encontrar o objeto no banheiro, disse Gagey, acrescentando que as pessoas deixaram a aeronave pelas saídas de emergência.

"Todas as informações disponíveis para nós no momento indicam que o objeto não era capaz de explodir ou danificar um avião. Era uma mistura de papelão, folhas de papel e um temporizador", disse Gagey. "Foi um alarme falso."

Segundo um policiail queniano, o dispositivo parecia uma caixa de papelão e tinha um cronômetro acoplado. A caixa foi aberta, mas nenhum explosivo foi encontrado. O relógio está sendo analisado.

Seis passageiros são interrogados a respeito do incidente. O passageiro que encontrou o objeto suspeito e informou a tripulação do avião é um dos suspeitos sendo questionado.

Mais cedo, o ministro Joseph Nkaissery disse a repórteres no Aeroporto Internacional Moi, em Mombasa, que autoridades quenianas estão trabalhando juntamente com França e Ilhas Maurício para determinar quem colocou o dispositivo no avião.

Nkaissery disse que alguns passageiros do voo estavam sendo interrogados sobre o artefato, mas não disse se estavam sob detenção.

"Estamos em contato com Maurício para saber como foi feita a verificação de segurança dos passageiros. Alguns passageiros estão sendo interrogados", disse.

O inspetor de polícia Joseph Boinnet disse em sua conta no Twitter que a aeronave, um Boeing 777 que estava a caminho de Paris com 459 passageiros e 14 tripulantes, foi esvaziada com segurança depois que aterrissou no aeroporto de Mombasa. / AP e REUTERS