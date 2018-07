Voo da Turkish Airlines que partia de Nova York é desviado por ameaça de bomba

Atualizado às 08h45

Um avião da companhia Turkish Airlines teve sua rota desviada na manhã deste domingo devido a uma ameaça de bomba. O voo partiu do aeroporto JFK, em Nova York, e tinha como destino Istambul, na Turquia, mas a ameaça recebida duas horas após a decolagem fez com que a aeronave mudasse de rumo e aterrissasse em Halifax, no Canadá.

Segundo a polícia canadense, já foi feita uma perícia no avião e nada foi encontrado. Os 256 passageiros e tripulantes que estavam a bordo tiveram suas bagagens revistadas e continuarão viagem nesta manhã e a polícia disse que não dará mais detalhes sobre o incidente.

Na terça-feira, dois aviões da Air France também tiveram suas rotas modificadas após ameaça de atentado terrorista. Um deles partiu de Washington e tinha Paris como destino, mas foi desviado também para o aeroporto de Halifax. O outro saiu de Los Angeles, com destino à capital francesa, e pousou em Salt Lake City, no estado americano de Utah, cerca de duas horas após a decolagem.